В первом городе Херсонщины прекратили деятельность все органы оккупационной власти - Генштаб

По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области с 19 октября прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Кроме того, там подтвердили огненное поражение силами обороны Украины 19 октября понтонной переправы под Антоновским мостом через Днепр возле Херсона.

При этом в Генштабе никак не комментируют заявления со стороны оккупантов о гибели в результате этого обстрела четырех человек, двое из которых оказались сотрудниками телеканала "Таврия", созданного оккупантами на базе филиала "Суспільного" в Херсоне, и ранения других бежавших из города лиц, которых оккупанты также называют журналистами.

В целом, по данным украинских военных, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. В частности, подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника", - добавляют в штабе без подробностей.

В свою очередь, как сообщает оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ, в Херсонской области Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек (всего в области 658 населенных пунктов).

Среди освобожденных сел, где уже проведен комплекс стабилизационных мероприятий, называются села Костырка, Черешневое, Новониколаевка, Новопетровка и Блакитное Высокопольской общины и Нововодмитровка Великоалександровской общины.

Напомним, что украинские власти сейчас утверждают, что Россия может взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра территорий с десятками населенных пунктов ниже по течению. Упомянутый же Берислав расположен на берегу Каховского водохранилища в нескольких километрах выше по течению от ГЭС.