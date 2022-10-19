В Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Вооруженные силы Украины 19 октября сбили в Херсонской области вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, на юге Украины 12 октября, с 08:40 по 08:58 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ ликвидировали по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52).