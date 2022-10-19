На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Збройні сили України 19 жовтня збили в Херсонській області вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, на півдні України 12 жовтня, з 08:40 по 08:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).