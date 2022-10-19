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На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52
Збройні сили України 19 жовтня збили в Херсонській області вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".
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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, на півдні України 12 жовтня, з 08:40 по 08:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).Підписуйтеся на наш YouTube канал