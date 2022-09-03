В Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

Вооруженные силы Украины 3 сентября сбили в Донецкой области российский вертолет Ка-52 “Аллигатор”. Об этом на своем телеграм-канале сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", — сказано в сообщении.

Напомним, 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью 26,5 млн долларов.

По состоянию на утро 3 сентября с начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты потеряли 49 050 единиц личного состава.

Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков, 4403 боевых бронированных машин, 1134 артиллерийских систем, 293 РСЗО, 235 самолетов, а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.