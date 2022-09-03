Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

За три дня два Байрактара уничтожили российскую технику на 26,5 млн долларов

За три дня два Байрактара уничтожили российскую технику на 26,5 млн долларов

С 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью 26,5 млн долларов. Об этом на Facebook написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 млн, БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", — написал Залужный.

Напомним, по состоянию на утро 3 сентября с начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты потеряли 49 050 единиц личного состава.

Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков, 4403 боевых бронированных машин, 1134 артиллерийских систем, 293 РСЗО, 235 самолетов, а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Автор:
Степан Крьока