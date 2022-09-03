За три дня два Байрактара уничтожили российскую технику на 26,5 млн долларов

С 31 августа по 2 сентября два беспилотника Bayraktar ТВ-2 уничтожили российскую технику общей стоимостью 26,5 млн долларов. Об этом на Facebook написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 млн, БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", — написал Залужный.

Напомним, по состоянию на утро 3 сентября с начала полномасштабного военного вторжения российские оккупанты потеряли 49 050 единиц личного состава.

Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков, 4403 боевых бронированных машин, 1134 артиллерийских систем, 293 РСЗО, 235 самолетов, а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.