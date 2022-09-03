За три дні два Байрактори знищили російську техніку на 26,5 млн доларів

З 31 серпня по 2 вересня два безпілотники Bayraktar ТВ-2 знищили російську техніку загальною вартістю 26,5 млн доларів. Про це на Facebook написав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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"Протягом трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 від танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ (1,6 млн, БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн). Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн", - написав Залужний.

Нагадаємо, станом на ранок 3 вересня з початку повномасштабного військового вторгнення російські окупанти втратили 49 050 одиниць особового складу .

Також станом на ранок 3 вересня ЗСУ знищили 2034 російські танки, 4403 бойові броньовані машини, 1134 артилерійські системи, 293 РСЗВ, 235 літаків, а також 864 БПЛА оперативно-тактичного рівня.