За сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов

За сутки 3 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 оккупантов, таким образом по состоянию на утро 3 сентября потери живой силы российский военных составляют 49 050 человек. Об этом на Facebook сообщает Генеральный штаб.

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Также по состоянию на утро 3 сентября ВСУ уничтожили 2034 российских танков(25 за 2 сентября), 4403 боевых бронированных машин(37 за 2 сентября), 1134 артиллерийских систем(8 за 2 сентября), 293 РСЗО(4 за 3 сентября), 235 самолетов(1 за 2 сентября), а также 864 БПЛА оперативно-тактического уровня(11 за 2 сентября).

Напомним, Вооруженные силы Украины на южном направлении нанесли удар по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в частности под огонь украинских защитников попало управление 35-й российской армии в Новой Каховке.

Вследствие этого оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика подорвана благодаря украинской армии.