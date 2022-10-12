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За 18 минут украинские Воздушные силы сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета россиян

За 18 минут украинские Воздушные силы сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета россиян

На юге Украины 12 октября, с 08:40 по 08:58 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ ликвидировали по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52).

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Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Уточняется, что сбитые вражеские вертолеты осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – по линии столкновения.

"Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых летательных аппаратов увеличится", — добавили в Генштабе.

Напомним, 11 октября Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах шести населенных пунктов, подразделения противовоздушной обороны уничтожили сегодня на разных направлениях 32 воздушные цели.

Автор:
Вита Молодан