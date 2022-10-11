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Украинская ПВО уничтожила 32 вражеских воздушных целей, - Генштаб
Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах шести населенных пунктов, подразделения противовоздушной обороны уничтожили сегодня на разных направлениях 32 воздушных целей.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Не преуспевая, враг продолжает наносить ракетные удары и применять ударные беспилотные летательные аппараты для поражения критической инфраструктуры и жилых районов городов нашей страны", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар, выпустив по Украине почти 30 крылатых ракет. Также врагом совершены семь авиационных ударов и около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подразделения противовоздушной обороны Украины по разным направлениям уничтожили 21 крылатую ракету и 11 беспилотных летательных аппаратов россиян.
В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Также ночью войска Российской Федерации задействовали восемь иранских ударных беспилотников, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все запущенные противником беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ.
Напомним, что кафиры дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, есть пострадавшие.