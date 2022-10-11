Українська ППО знищила 32 ворожі повітряні цілі, - Генштаб

Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах шести населених пунктів, підрозділи протиповітряної оборони знищили сьогодні на різних напрямках 32 повітряні цілі.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні безпілотні літальні апарати для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни", - ідеться в повідомленні.

Протягом поточної доби російські війська знову завдали масованого ракетного удару, випустивши по Україні майже 30 крилатих ракет. Також ворогом здійснені сім авіаційних ударів і близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили 21 крилату ракету й 11 безпілотних літальних апаратів росіян.

Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також уночі війська Російської Федерації задіяли вісім іранських ударних безпілотників, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури в Миколаївській області. Усі запущені ворогом безпілотники були знищені силами протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, є постраждалі.