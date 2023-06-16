Кабмин одобрил выплату помощи пострадавшим от подтопления

В правительстве выделили 564 миллиона 875 тысяч гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции, осуществленном Российской Федерацией.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Каждому пострадавшему от подтопления будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.

Организацию выплат обеспечат Херсонская и Николаевская областные военные администрации.

Кроме того, все пострадавшие получат дополнительную финансовую помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека.

Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которые получили незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.