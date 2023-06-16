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Кабмин одобрил выплату помощи пострадавшим от подтопления
В правительстве выделили 564 миллиона 875 тысяч гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции, осуществленном Российской Федерацией.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Каждому пострадавшему от подтопления будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.
Организацию выплат обеспечат Херсонская и Николаевская областные военные администрации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, все пострадавшие получат дополнительную финансовую помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека.
Напомним, 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "єВідновлення". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, которые получили незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.