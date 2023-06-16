Россияне за день обстреляли 13 приграничных общин Сумской области

В течение дня 16 июня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, в результате чего зафиксировано 117 взрывов, сообщили по состоянию на 21:00 в областной военной администрации.

Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманьская, Середино-Будская, Знобь-Новгородская, Глуховская, Новослободская и Великописаревская общины.

В частности, россияне сбросили мину на территорию Знобь-Новгородской общины. В Середино-Будской общине зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв) и обстрел из автоматического гранатомета (15 взрывов).

По Дружбовской общине был также минометный обстрел (4 взрыва). В Эсманьской общине из-за минометных обстрелов зафиксировано 16 взрывов. По Глуховской общине произведен обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов (9 взрывов) был поврежден частный дом, линия электропередачи и два гражданских автомобиля. Также в этой общине были зафиксированы артобстрелы (14 взрывов), в результате которых повреждено нежилое помещение.

В Новослободской общине имел место артиллерийский обстрел (4 взрыва). По Белопольской общине враг бил из минометов (14 взрывов) и из ствольной артиллерии (5 взрывов). В Николаевской общине зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва). На территорию же Хотинской общины россияне сбросили 9 мин.

В свою очередь, по Юнаковской общине нанесен авиаудар: с вертолета запустили две неуправляемые ракеты. Артобстрелы также зафиксированы в Краснопольской (9 взрывов) и Великописаревской (6 взрывов) общинах. При этом фото или видео с мест событий в ОВА традиционно не приводят.

Отметим также, что накануне, как сообщила в пятницу Сумская областная прокуратура, в результате минометного обстрела оккупантами пограничного села Белокопытово Глуховской общины получили осколочные ранения и акубаротравмы трое мальчиков 9, 10 и 12 лет.