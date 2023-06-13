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Армия РФ обстреляла детский дом-интернат в Сумской области (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла детский дом-интернат в Белопольской общине Сумской области. В настоящее время подопечные интерната эвакуированы в безопасные места.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
"Сегодня в 05.10, когда подопечные интерната еще спали, изверги обстреляли помещение интерната из ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание кровли актового зала интерната", - сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.
По его словам, погибших и травмированных среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области добавил, что в настоящее время эвакуированы все 135 подопечных интерната в безопасные места, 8 из них забрали к себе родители или опекуны.
Заметим, в результате атаки России ударными беспилотниками типа Shahed в ночь на 11 июня в пограничном городе Белополье огнем разрушены три здания.