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В Сумской области враг обстрелял авто: погибли 6 человек
Оккупационные войска России 13 июня обстреляли автомобиль "УАЗ", двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной громады в Сумской области. В результате обстрела есть жертвы.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла детский дом-интернат в Белопольской громаде Сумской области. Обошлось без жертв.