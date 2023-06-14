В Сумской области враг обстрелял авто: погибли 6 человек

Оккупационные войска России 13 июня обстреляли автомобиль "УАЗ", двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной громады в Сумской области. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла детский дом-интернат в Белопольской громаде Сумской области. Обошлось без жертв.