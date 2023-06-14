Армия РФ атаковала Кировоградскую область дронами: есть попадание

Оккупационные войска РФ в ночь на 14 июня атаковали Кировоградскую области иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", – отметил он.

По его словам, пожар на месте попадания оперативно локализован.

Обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, российские оккупанты в ночь на среду, 14 июня, атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками типа Shahed. По информации Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 12 вражеских воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять дронов Shahed-136/131.