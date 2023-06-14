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Армия РФ атаковала Кировоградскую область дронами: есть попадание
Оккупационные войска РФ в ночь на 14 июня атаковали Кировоградскую области иранскими дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", – отметил он.
По его словам, пожар на месте попадания оперативно локализован.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обошлось без погибших и травмированных.
Напомним, российские оккупанты в ночь на среду, 14 июня, атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками типа Shahed. По информации Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 12 вражеских воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять дронов Shahed-136/131.