Войска РФ ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: три человека погибли (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. Так, утром 14 июня враг атаковал ракетами Краматорск и Константиновку, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погиб и один ранен - в Константиновке", - отметил он.

Последствия обстрела частного сектора Краматорска. Фото: Павел Кириленко/Telegram

По его словам, российские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены около двух десятков частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55.

Последствия обстрелов частного сектора Константиновки. Фото: Павел Кириленко/Telegram

Кроме того, поврежден газопровод и электросети.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям.

Напомним, российские оккупанты в течение 12 июня обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения.