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В Харьковской области россияне обстреляли прифронтовые населенные пункты: в ОВА рассказали о последствиях
В течение 14 июня российские захватчики продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
По его словам, в селе Петропавловка Купянского района оккупанты повредили частный дом, гараж, хозяйственное сооружение и автомобиль, произошел пожар.
В селе Ивашки Богодуховского района в результате обстрелов был разрушен частный дом, а в Купянске повреждены 2 частных дома. За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Синегубов добавил, что в области продолжаются работы по разминированию территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8,5 гектаров и обезвредили 71 взрывоопасный предмет.
Напомним, за прошедшие сутки враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.