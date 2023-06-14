В Харьковской области россияне обстреляли прифронтовые населенные пункты: в ОВА рассказали о последствиях

В течение 14 июня российские захватчики продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, в селе Петропавловка Купянского района оккупанты повредили частный дом, гараж, хозяйственное сооружение и автомобиль, произошел пожар.

В селе Ивашки Богодуховского района в результате обстрелов был разрушен частный дом, а в Купянске повреждены 2 частных дома. За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Синегубов добавил, что в области продолжаются работы по разминированию территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8,5 гектаров и обезвредили 71 взрывоопасный предмет.

Напомним, за прошедшие сутки враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.