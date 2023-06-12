Армия РФ нанесла ракетные удары по Харьковщине: есть разрушения и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром в результате обстрела села Ольховатка Купянского района получил ранение 40-летний мужчина.

Ночью враг также нанес ракетный удар по селу Хорошево Харьковского района. Разрушен 2-этажный жилой дом, еще один 2-этажный дом поврежден, произошел пожар. Так как в домах никто не проживал, обошлось без пострадавших.

Кроме того, около 5:30 утра россияне нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Шевченково Купянского района, поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранился 33-летний гражданский мужчина.

Также в Волчанске Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 2 жилых дома.

В селе Липцы Харьковского района также поврежден частный дом.

В результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Циркуны Харьковского района повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, гаражи и хозяйственные постройки.

А в селе Новая Гусаровка Изюмского района на собственном дворе подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете 55-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Напомним, накануне российские кафиры нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе, где возник пожар.