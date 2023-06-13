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Россияне ударили с РСЗО "Торнадо" по селу на Харьковщине: повреждены 9 жилых домов, есть раненые
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате удара по пгт Шевченково Купянского района с РСЗО "Торнадо" повреждены по меньшей мере 9 жилых домов, газопровод и здание магазина.
С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в селе Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора.
Кроме того, ночью враг нанес удар по Харькову дронами Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль.
По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, накануне враг также нанес ракетный удар по селу Хорошево Харьковского района. Разрушен 2-этажный жилой дом, еще один 2-этажный дом поврежден, произошел пожар.