Захватчики обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области: есть погибшие и раненые

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 85 ударов враг нанес по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 85 обстрелов по 14 населенным пунктам: дважды ударил из авиации, атаковал с БПЛА, бил из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Гуляйпольскому, Ольговскому, 75 артобстрелов совершил по Новоандреевке, Верхней Терсе, Каменскому, прифронтовым селам.

За сутки оккупанты унесли жизни двух жителей области, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях.

Также к вечеру враг обстрелял Железнодорожное. В своем доме погиб 44-летний мужчина.

Кроме того, в Гуляйполе минно-взрывные травмы получила 64-летняя женщина.

За сутки добавилось 34 разрушенных объекта: многоэтажные и частные дома, имущество людей, коммуникации.

Напомним, оккупационные войска РФ 12 июня нанесли удар по Орехову Запорожской области. В результате атаки один человек погиб.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 17 населенных пунктов Запорожской области. 50-летняя женщина пострадала во время вражеской атаки по Новоселовке.