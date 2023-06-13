Обстрелы Донецкой области. Войска РФ за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых

Российские оккупанты в течение 12 июня обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 13 июня.

Отмечается, что на Волновахском направлении в Великоновоселковской общине захватчики ранили одного человека в Богатыре и повредили два дома в Шахтерском.

На Донецком направлении в Марьинской общине под огнем артиллерии находились Красногоровка, Константиновка и Екатериновка. В Кураховской общине оккупанты повредили три дома в Кураховке и два – в Курахово. Кроме того, войска РФ нанесли авиаракетный удар по Желанному Очеретинской общины.

На Горловском направлении один человек погиб, а двое получили ранения в Константиновке – там повреждены шесть домов. В Торецкой общине россияне повредили два дома: в Северном и Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены три дома. А в Васюковке Соледарской общины повреждены дома на двух улицах.

На Лисичанском направлении в Лиманской общине оккупанты повредили два дома в Торском и столько же – в Заречном.