В Константиновке из-за обстрела окупантов погиб мужчина с инвалидностью, есть раненые (ФОТО)

Один человек погиб и двое были ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками 12 июня Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, обстрел был произведен из ствольной артиллерии. На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, косивший траву. Судя по опубликованному прокуратурой фото, вместо правой ноги ниже колена у него был протез.

Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадин получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина. Также средствами поражения повреждены фасады частных домовладений.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним также, что 13 мая в Константиновке из-за вражеских обстрелов погибли два человека, в частности, 15-летняя ученица художественной школы по имени Надежда Лазебник. В целом город регулярно обстреливается врагом, из-за чего страдают мирные люди.

Так, уже после упомянутого случая 14 мая в Константиновке были ранены еще три человека, 16 мая - еще один, 17 мая погиб один человек и еще один был ранен, а на следующий день был убит еще один человек. 23 и 24 мая в городе было ранено по одному человеку, 27-го убит еще один житель, а 31-го еще один человек ранен.