Захватчики обстреляли Константиновку, убив двух человек

Российские оккупационные войска 13 мая в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области, из-за чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В результате действия оккупантов погибла, в частности, 15-летняя девушка. Также двое подростков в возрасте 15 и 16 лет есть среди раненых. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Враг повредил или разрушил многоэтажные и частные дома, АЗС, аптеку и магазины.

Последствия российского обстрела Константиновки 13 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram Последствия российского обстрела Константиновки 13 мая 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновлено. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, ранения получили 11 человек. Оккупанты обстреляли Константиновку из артиллерии и "Смерчей", полностью разрушив один частный дом, а также повредив четыре многоэтажки, три частных дома, два магазина, админздание и заведение культуры.

Напомним, в течение 12 мая войска РФ ранили четырех жителей Донецкой области. Оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов региона.