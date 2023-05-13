Оккупанты обстреляли два района Харьковской области: пять человек ранены

Российские оккупанты утром 13 мая обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в результате чего пятеро гражданских получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что около 9:00 войска РФ из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района. Враг ранил двух женщин, мужчину и 15-летнего парня.

А около 9:30 захватчики обстреляли село Огурцово Чугуевского района. В результате мирный житель получил ранения.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия российских обстрелов Харьковской области 13 мая 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram Последствия российских обстрелов Харьковской области 13 мая 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Напомним, в течение 12 мая оккупанты обстреляли населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, враг атаковал село Чернещина, повредив строения фермы – там погиб 30-летний работник.