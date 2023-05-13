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Оккупанты обстреляли два района Харьковской области: пять человек ранены
Российские оккупанты утром 13 мая обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в результате чего пятеро гражданских получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что около 9:00 войска РФ из артиллерии обстреляли село Хатнее Купянского района. Враг ранил двух женщин, мужчину и 15-летнего парня.
А около 9:30 захватчики обстреляли село Огурцово Чугуевского района. В результате мирный житель получил ранения.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в течение 12 мая оккупанты обстреляли населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, враг атаковал село Чернещина, повредив строения фермы – там погиб 30-летний работник.