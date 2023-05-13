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Российская авиация атаковала Берислав: есть разрушения

Обстрелы Херсонской области, обстрелы Берислава
Последствия обстрелов Берислава. Фото: Telegram-канал Прокудина

Утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу Херсонской области. В результате атак зафиксировали многочисленные разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области, обстрелы Берислава
Фото: Telegram-канал Прокудина
Обстрелы Херсонской области, обстрелы Берислава
Фото: Telegram-канал Прокудина
Обстрелы Херсонской области, обстрелы Берислава
Фото: Telegram-канал Прокудина
Обстрелы Херсонской области, обстрелы Берислава
Фото: Telegram-канал Прокудина

Зафиксировано повреждение здания объекта критической инфраструктуры города.

"Чудом обошлось без пострадавших среди мирных людей", - уточнил Прокудин.

Потребители в Бериславе остались без электроснабжения из-за обстрела города. Энергетики работают, чтобы вернуть свет в дома горожан, заверили в ОГА.

Кроме того, Прокудин проинформировал, что за минувшие сутки противник совершил - 88 обстрелов Херсонской области, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Сам город Херсон враг обстрелял 15 раз.

В результате атак два человека погибли, еще четыре получили ранения. Оккупанты повредили жилые кварталы населенных пунктов области, а также здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой громады Херсонского района.

Напомним, накануне россияне в течение суток 11 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Автор:
Вита Молодан