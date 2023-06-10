Россияне нанесли ракетный удар по Дружковке (ФОТО)

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области: обломками были повреждены четыре дома, амбулатория и предприятие. Кроме того, как сообщил в сводке по состоянию на утро 10 июня начальник областной военной администрации Павел Кириленко, под обстрел также попало и село Рай-Александровка Николаевской общины.

За прошедшие сутки в регионе погиб от обстрелов один человек - в Курахово. Там разрушен один дом, а повреждено еще два. В Марьинской общине под огнем были Красногоровка, села Константиновка и Катериновка. Кроме того, разрушен дом в поселке Ласточкино Очеретинской общины.

На Горловском направлении один человек был ранен в Торецке. В этой общине повреждены три дома, четыре инфраструктурных объекта и админздание. В Часовоярской общине повреждены два дома.

В Соледарской общине под обстрелами были села Миньковка, Васюковка и Раздоловка. В Константиновской общине поврежден лицей и культовое сооружение в селе Марково.

Кроме того, по данным ОВА, на Лисичанском направлении разрушены два дома в селе Звановка Бахмутского района, также зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.

Напомним также, что россияне накануне продолжали штурмовать поселок Белогоровка – единственный населенный пункт правобережной части Луганщины, контролируемый украинской армией. В полосе же на левобережье, которую контролирует Украина, за прошедшие сутки оккупантами обстреливались села Новоселовское, Невское и Диброва.