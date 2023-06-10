На юге войска РФ за сутки совершили более сотни обстрелов: в Запорожской области атаковано 14 населенных пунктов

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска совершили 77 обстрелов по 14 населенным пунктам, сообщил начальник областной военной администрации Юрий Малышко.

В частности, авиацией были атакованы Гуляйполе и Ольговское, а беспилотниками – Гуляйполе и Степовое. Также четырежды враг ударил из реактивных систем залпового огня по Каменскому, Ольговскому и Малиновке.

Кроме того, 69 артобстрелов совершено по Зализничному, Чаривному, Червоному, Темировке, Малиновке, Гуляйпольскому, Щербаках, Каменскому и Степовому. По словам главы региона, всего "добавилось еще 23 разрушенных объекта гражданской инфраструктуры". Напомним при этом, что в результате обстрела больницы в Гуляйполе погибли два человека.

В свою очередь, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 201 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО "Град", ПТРК, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 25 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславском районе. Из-за российской агрессии четыре человека (из них один ребенок) получили ранения", - отметил руководитель области.

В свою очередь, обстрелы продолжались не только в южных регионах. Так, в Харьковской области прошлой враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского района: произошли пожары, погиб мужчина 30 лет, получил ранение 39-летний мужчина. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В селе Гороховатка Изюмского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 48-летний мужчина. По селу Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю, без масштабных разрушений и пострадавших.

В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор, в селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар. В Волчанске в результате обстрела был госпитализирован с ранением 63-летний мужчина.

В Луганской области, как сообщил начальник местной ОВА Артем Лысогор, из артиллерии разных калибров оккупанты били по Новоселовскому, Невскому, Белогоровке и Диброве, а по Невскому и Стельмаховке ударили из авиации.

"Месяцами враг штурмует Белогоровку, не оставляет попыток продавить нашу оборону на этом участке фронта. Впрочем, ни вчера, ни ранее противнику это не удалось. Атаки отбиты, россияне с потерями отошли. На земле они не могут достичь преимущества, поэтому наносят многочисленные удары из авиации", - добавил он.

В Сумской же области, напомним, к вечеру пятницы было зафиксировано 16 обстрелов. Ночью в субботу, как сообщили в ОВА, россияне совершили еще и обстрел из миномета по территории Середино-Будской общины (зафиксировано два взрыва). По предварительным данным, человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры нет.