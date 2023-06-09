Армия РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Российские оккупанты за прошедшие сутки наносили удары по инфраструктуре Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью враг нанес массированную атаку дронами типа Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил гражданский мужчина 33 лет.

Также в течение суток враг неоднократно обстреливал город Волчанск Чугуевского района.

В городе повреждено здание медучреждения, жилые дома, хозяйственные постройки.

Ранения получили и были госпитализированы мужчина 63 лет и 69-летняя женщина.

Кроме того, идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 27 га территории и обезвредили 94 взрывоопасных предмета.

Заметим, накануне в селе Стрелка Харьковского района враг попал из танка в многоквартирный дом. Уничтожена квартира на 5 этаже.