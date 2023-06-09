В результате вражеских обстрелов Херсонщины погибли 2 человека, 17 получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 8 июня 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты осуществили 44 обстрела, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 получили ранения.

Напомним, 8 июня 2023 около 15:30 российская армия нанесла удар по Бериславскому району. В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина .

Также во время эвакуации пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.