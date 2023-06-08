В Херсонской области ситуация стабилизируется, вода начала спадать

На вечер 8 июня ситуация в подтопленных районах остается сложной, но уже начинает стабилизироваться. Уровень воды сохраняется на отметке 5м 55см. В сравнении с утром вода отошла на 6 см.

Об этом рассказал глава области Александр Прокудин.

По его словам, на Правобережье под водой оказались 3426 домов. Ситуация на Левобережье остается критической. Люди спасают друг друга собственными силами, а оккупанты не прекращают обстрелы.

Глава ОВА отметил, что Херсонская область получает помощь со всех уголков Украины и мира.

Прокудин подчеркнул, что российские оккупанты сегодня "накрыли" огнем область, в результате чего пострадало 17 человек, в Бериславском районе одна женщина погибла.

Он напомнил, что россияне нанесли удар по Херсону именно в то время, когда происходила эвакуация. Пострадали гражданские, спасатели, полицейские. Всего 9 человек.