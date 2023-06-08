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В результате обстрела Херсонщины погибла женщина

В результате обстрела Херсонщины погибла женщина
Российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами. Фото: Офис Генпрокурора

8 июня 2023 около 15:30 российская армия нанесла удар по Бериславскому району. В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительной информации, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.

В результате обстрела еще один человек получил ранения.

Бериславская окружная прокуратура Херсонской области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.

Автор:
Татьяна Гойденко