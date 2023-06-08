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В результате обстрела Херсонщины погибла женщина
8 июня 2023 около 15:30 российская армия нанесла удар по Бериславскому району. В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По предварительной информации, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.
В результате обстрела еще один человек получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бериславская окружная прокуратура Херсонской области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, сегодня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.