В результате обстрела Херсонщины погибла женщина

8 июня 2023 около 15:30 российская армия нанесла удар по Бериславскому району. В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительной информации, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.

В результате обстрела еще один человек получил ранения.

Бериславская окружная прокуратура Херсонской области начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 9 человек.