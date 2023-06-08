Армия РФ выпустила 193 снаряда по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 7 июня 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 2 снаряда.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, жертв и раненых среди гражданских лиц нет.

Напомним, в течение суток 6 июня оккупанты 70 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

С момента подрыва Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня уровень воды в Днепре повысился на 5,58 метра, подтоплено 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной части Херсонской области.