- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Во время эвакуации в Херсоне россияне ранили 8 человек
8 июня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 8 человек.
Об этом сообщает МВД Украины.
Сначала сообщалось, что один человек погиб, но впоследствии эту информацию опровергли.
В ГСЧС сообщили, что среди раненых есть водолаз-сапер и водитель-сапер из Николаевской области, которые помогали людям эвакуироваться.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, сегодня оккупанты начали обстреливать прибрежные территории и центральную часть города, как раз во время эвакуации.
После обстрела эвакуацию в этом районе приостановили.
Еще со вчерашнего дня оккупанты продолжают обстрел жилых кварталов подвергая смертельной опасности людей спасающих и спасающихся от большой воды. Кроме этого, государство-террорист не останавливается и продолжает террор.
По состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров.