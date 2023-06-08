Во время эвакуации в Херсоне россияне ранили 8 человек

8 июня во время эвакуации людей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, россияне обстреляли Корабельную площадь, где собирались люди. В результате обстрела пострадали 8 человек.

Об этом сообщает МВД Украины.

Сначала сообщалось, что один человек погиб, но впоследствии эту информацию опровергли.

В ГСЧС сообщили, что среди раненых есть водолаз-сапер и водитель-сапер из Николаевской области, которые помогали людям эвакуироваться.

Напомним, сегодня оккупанты начали обстреливать прибрежные территории и центральную часть города, как раз во время эвакуации.

После обстрела эвакуацию в этом районе приостановили.

Еще со вчерашнего дня оккупанты продолжают обстрел жилых кварталов подвергая смертельной опасности людей спасающих и спасающихся от большой воды. Кроме этого, государство-террорист не останавливается и продолжает террор.

По состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров.