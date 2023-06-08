Как помочь Херсонщине: благотворительные фонды, занимающиеся эвакуацией местных жителей и животных

Delo.ua собрало список благотворительных фондов и организаций, которые помогают с эвакуацией жителей Херсона и животных.

Как эвакуироваться из Херсона и поддержать волонтеров

Для эвакуации можно обратиться к спасателям и стражам порядка за номерами 101 и 102.

Благотворительный фонд “Восток SOS ” организовал бесплатную централизованную и адресную эвакуацию, в том числе и с последующим расселением в шелтеры для представителей маломобильных групп населения. Волонтеры помогают уехать и одиноким, семьям, людям с инвалидностью, представителям маломобильных групп населения, лицам с детьми и животными.

Записаться можно по номеру горячей линии, работающей с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Получить консультацию и записаться на эвакуацию можно и в мессенджерах:

+38 099 710 48 72 (Viber);

+38 096 108 60 48 (Telegram).

Поддержать волонтеров финансово:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Восток-СОС"

Код по ЕГРПОУ: 39764400

IBAN: UA893005280000026007455028483

Назначение платежа: Благотворительный взнос

PayPal: [email protected]

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/83yyUuVwz2

UAH: 5375411206358702

EUR: 5168745021611964

USD: 5168745031323527

Благотворительный фонд Rescue Now организовал гуманитарную миссию и планирует помогать эвакуировать людей и животных.

Горячая линия: 050 752 41 20

Или пишите в Instagram: https://www.instagram.com/rescue.now/

Поддержать миссию Rescue Now можно донатом по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/AZxC3NNN4G

Организация FIGHT FOR RIGHT эвакуирует людей с инвалидностью и животных из Херсона.

Горячая линия: 0 800 30 66 33

Почта: [email protected]

БФ Help People организовал бесплатные эвакуационные рейсы из Херсона. Сейчас людей из опасных зон Help People вывозит в Николаев, Одессу и Кривой Рог. Команде требуется финансовая помощь на горючее, обслуживание эвакуационных автомобилей, гуманитарную помощь людям.

Донаты: 5168 7520 0276 5165

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/23YJGwbn2h

Russian FireFighters Foundation – благотворительный проект поддержки украинских пожарных, спасателей и саперов, собирает средства на мотопомпы для откачки грязной воды.

Поддержать финансово:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8uisU1VrQv

Другие реквезиты для донатов по ссылке: https://ru.firefighters.com.ua/

В Одессе собирают помощь для людей, которые были вынуждены эвакуироваться из Херсона из-за подрыва российской армией Каховской ГЭС. Нужна одежда и другие вещи.

Филиалы городского гуманитарного центра есть во всех районах Одессы по адресу:

ул. Ришельевская, 18, школа 117

Люстдорфская дорога, 33, школа №27

сквер Георгия Гамова, 3

Одесская церковь, ул. Махачкалинская, 4

Одесский лицей №22

Шелтер БФ "Помогаем" в пригороде Днепра предлагает людям с животными, которые находятся в зоне подтопления, бесплатное убежище.

Номер шелтера: 068 607 3018

Записаться на бесплатную эвакуацию: 050-083-9874

Также волонтерские группы отправились в Херсонщину с гуманитарным грузом и будут работать на месте несколько суток. Что сейчас больше всего нужно в пострадавших регионах?

Питьевая вода, фильтры для воды и пилюли для очистки.

Все для гигиены: влажные салфетки, бумажные полотенца, подгузники, одноразовая посуда, мусорные пакеты.

Спасателям нужны лодки, подвесные лодочные моторы, спасательные жилеты.

Для животных – в большом количестве переноски и клетки, корма.

Приносить вышеперечисленное можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в гуманитарный хаб на Троицкой, 15/3 (во дворе за рестораном "Сулико").

Поддержать финансово: https://pomogaem.com.ua/help/3516-kakhovskaia-tragedyia-preodoleem-vmeste.html

Помочь животным

Команда UAnimals отправилась в Херсон для спасения животных. Также UAnimals поддерживают связь с приютами и реабилитационными центрами.

Поддержать их миссию финансово можно задонатить на банке: https://send.monobank.ua/jar/6Ji4HFR2W9

Команда волонеров из "Спасение животных Харьков" организовала миссию в Херсонскую область для спасения животных.

Волонтеры формируют заявки на эвакуацию животных из Херсона по номеру: 0990416703

Если у вас есть возможность предоставить временное убежище животным Херсона, свяжитесь по номеру: 0954788878

Помочь финансово в эвакуационном выезде:

ПриватБанк: 4246 0010 0389 8081 Скворец Галина

Монобанк: 5375 4114 1629 5207 Скворец Галина

PayPal: [email protected]

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCgZd8Ad

Команда ЗооПатруля отправилась с миссией на Херсонщину для спасения животных. Поддержать команду можно донатом или физически принести корм в клиники Zoopatrul Clinic в Киеве, по адресам:

Верхний Вал, 40, +38 068 066 36 28 (график работы: 24/7);

Оболонская Набережная, 11, +38099 566 79 96 (Пн-Вс: 9:00 – 20:00).

Поддержать финансово:

PayPal [email protected]

Patreon ZooPatrul Украина

UAH карты:

Privat: 5169330524257703

ОО "ЗООПАТРУЛЬ УКРАИНА"

Mono: 5375414132435719

REVNYUK DMYTRO

Важно! Команда также ищет передержку для животных.

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ: https://cutt.ly/Iww8rZsq

БФ "Киевские хвостики" вместе с фондом Ukrainian Army Aid Foundation Vivakot выехали на Херсонщину эвакуировать животных.

Если вы готовы взять кого-то временно себе, пишите в директ или звоните по телефону +380962201858

Помощь животным, которых удастся спасти: https://kyivtails.com/donate/

Сбор на эвакуацию животных из подтопленных регионов на карту: 5375 4114 0614 6907

Для иностранных валют: https://en.kyivtails.com/donate

ГО Help animals также занимается эвакуацией животных. Команда нуждается в поддержке.

Реквизиты :

‌Карта mono: 4441114453947408

‌Iban UA873220010000026206308016283

‌Nika krayushkina

Приют Cats On Mars готов принять котиков и собирает донаты для поддержки деятельности.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/Nq2PRsU6B

Монобанк: 5375 4114 1636 7451

ПриватБанк: 4731 2196 1908 8259

Paypal: [email protected]

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