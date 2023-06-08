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Как помочь Херсонщине: благотворительные фонды, занимающиеся эвакуацией местных жителей и животных
Delo.ua собрало список благотворительных фондов и организаций, которые помогают с эвакуацией жителей Херсона и животных.
Как эвакуироваться из Херсона и поддержать волонтеров
Для эвакуации можно обратиться к спасателям и стражам порядка за номерами 101 и 102.
Благотворительный фонд “Восток SOS” организовал бесплатную централизованную и адресную эвакуацию, в том числе и с последующим расселением в шелтеры для представителей маломобильных групп населения. Волонтеры помогают уехать и одиноким, семьям, людям с инвалидностью, представителям маломобильных групп населения, лицам с детьми и животными.
Записаться можно по номеру горячей линии, работающей с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Получить консультацию и записаться на эвакуацию можно и в мессенджерах:
- +38 099 710 48 72 (Viber);
- +38 096 108 60 48 (Telegram).
Поддержать волонтеров финансово:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Восток-СОС"
Код по ЕГРПОУ: 39764400
IBAN: UA893005280000026007455028483
Назначение платежа: Благотворительный взнос
PayPal: [email protected]
Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/83yyUuVwz2
UAH: 5375411206358702
EUR: 5168745021611964
USD: 5168745031323527
Благотворительный фонд Rescue Now организовал гуманитарную миссию и планирует помогать эвакуировать людей и животных.
Горячая линия: 050 752 41 20
Или пишите в Instagram: https://www.instagram.com/rescue.now/
Поддержать миссию Rescue Now можно донатом по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/AZxC3NNN4G
Организация FIGHT FOR RIGHT эвакуирует людей с инвалидностью и животных из Херсона.
Горячая линия: 0 800 30 66 33
Почта: [email protected]
БФ Help People организовал бесплатные эвакуационные рейсы из Херсона. Сейчас людей из опасных зон Help People вывозит в Николаев, Одессу и Кривой Рог. Команде требуется финансовая помощь на горючее, обслуживание эвакуационных автомобилей, гуманитарную помощь людям.
Донаты: 5168 7520 0276 5165
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/23YJGwbn2h
Russian FireFighters Foundation – благотворительный проект поддержки украинских пожарных, спасателей и саперов, собирает средства на мотопомпы для откачки грязной воды.
Поддержать финансово:
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8uisU1VrQv
Другие реквезиты для донатов по ссылке: https://ru.firefighters.com.ua/
В Одессе собирают помощь для людей, которые были вынуждены эвакуироваться из Херсона из-за подрыва российской армией Каховской ГЭС. Нужна одежда и другие вещи.
Филиалы городского гуманитарного центра есть во всех районах Одессы по адресу:
- ул. Ришельевская, 18, школа 117
- Люстдорфская дорога, 33, школа №27
- сквер Георгия Гамова, 3
- Одесская церковь, ул. Махачкалинская, 4
- Одесский лицей №22
Шелтер БФ "Помогаем" в пригороде Днепра предлагает людям с животными, которые находятся в зоне подтопления, бесплатное убежище.
Номер шелтера: 068 607 3018
Записаться на бесплатную эвакуацию: 050-083-9874
Также волонтерские группы отправились в Херсонщину с гуманитарным грузом и будут работать на месте несколько суток. Что сейчас больше всего нужно в пострадавших регионах?
- Питьевая вода, фильтры для воды и пилюли для очистки.
- Все для гигиены: влажные салфетки, бумажные полотенца, подгузники, одноразовая посуда, мусорные пакеты.
- Спасателям нужны лодки, подвесные лодочные моторы, спасательные жилеты.
- Для животных – в большом количестве переноски и клетки, корма.
Приносить вышеперечисленное можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в гуманитарный хаб на Троицкой, 15/3 (во дворе за рестораном "Сулико").
Поддержать финансово: https://pomogaem.com.ua/help/3516-kakhovskaia-tragedyia-preodoleem-vmeste.html
Помочь животным
Команда UAnimals отправилась в Херсон для спасения животных. Также UAnimals поддерживают связь с приютами и реабилитационными центрами.
Поддержать их миссию финансово можно задонатить на банке: https://send.monobank.ua/jar/6Ji4HFR2W9
Команда волонеров из "Спасение животных Харьков" организовала миссию в Херсонскую область для спасения животных.
- Волонтеры формируют заявки на эвакуацию животных из Херсона по номеру: 0990416703
- Если у вас есть возможность предоставить временное убежище животным Херсона, свяжитесь по номеру: 0954788878
Помочь финансово в эвакуационном выезде:
ПриватБанк: 4246 0010 0389 8081 Скворец Галина
Монобанк: 5375 4114 1629 5207 Скворец Галина
PayPal: [email protected]
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCgZd8Ad
Команда ЗооПатруля отправилась с миссией на Херсонщину для спасения животных. Поддержать команду можно донатом или физически принести корм в клиники Zoopatrul Clinic в Киеве, по адресам:
- Верхний Вал, 40, +38 068 066 36 28 (график работы: 24/7);
- Оболонская Набережная, 11, +38099 566 79 96 (Пн-Вс: 9:00 – 20:00).
Поддержать финансово:
PayPal [email protected]
Patreon ZooPatrul Украина
UAH карты:
Privat: 5169330524257703
ОО "ЗООПАТРУЛЬ УКРАИНА"
Mono: 5375414132435719
REVNYUK DMYTRO
Важно! Команда также ищет передержку для животных.
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ: https://cutt.ly/Iww8rZsq
БФ "Киевские хвостики" вместе с фондом Ukrainian Army Aid Foundation Vivakot выехали на Херсонщину эвакуировать животных.
- Если вы готовы взять кого-то временно себе, пишите в директ или звоните по телефону +380962201858
- Помощь животным, которых удастся спасти: https://kyivtails.com/donate/
- Сбор на эвакуацию животных из подтопленных регионов на карту: 5375 4114 0614 6907
- Для иностранных валют: https://en.kyivtails.com/donate
ГО Help animals также занимается эвакуацией животных. Команда нуждается в поддержке.
Реквизиты :
Карта mono: 4441114453947408
Iban UA873220010000026206308016283
Nika krayushkina
Приют Cats On Mars готов принять котиков и собирает донаты для поддержки деятельности.
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/Nq2PRsU6B
Монобанк: 5375 4114 1636 7451
ПриватБанк: 4731 2196 1908 8259
Paypal: [email protected]
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