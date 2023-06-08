Як допомогти Херсонщині: благодійні фонди, які займаються евакуацією місцевих мешканців та тварин

Delo.ua зібрало список благодійних фондів та організацій, які допомагають з евакуацією місцевих мешканців Херсонщини та тварин.

Як евакуюватись з Херсонщини та підтримати волонтерів

Для евакуації можна звернутися до рятувальників та правоохоронців за номерами 101 та 102.

Благодійний фонд “Восток SOS ” організовує безоплатну централізовану та адресну евакуацію, зокрема й із подальшим розселенням у шелтери для представників маломобільних груп населення. Волонтери допомагають виїхати й самотнім, родинам, людям з інвалідністю, представникам маломобільних груп населення, особам із дітьми та тваринами.

Записатися можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Отримати консультацію та записатися на евакуацію можна й у месенджерах:

+38 099 710 48 72 (Viber);

+38 096 108 60 48 (Telegram).

Підтримати волонтерів фінансово:

Одержувач: Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток-СОС"

Код ЄДРПОУ: 39764400

IBAN: UA893005280000026007455028483

Призначення платежу: Благодійний внесок

PayPal: [email protected]

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/83yyUuVwz2

UAH: 5375411206358702

EUR: 5168745021611964

USD: 5168745031323527

Благодійний фонд Rescue Now організував гуманітарну місію та планує допомагати евакуювати людей та тварин.

Гаряча лінія: 050 752 41 20

Або пишіть в Instagram: https://www.instagram.com/rescue.now/

Підтримати місію Rescue Now можна донатом за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/AZxC3NNN4G

Організація FIGHT FOR RIGHT евакуює людей з інвалідністю та тварин з Херсонщини.

Гаряча лінія: 0 800 30 66 33

Пошта: [email protected]

БФ Help People організував безкоштовні евакуаційні рейси з Херсонщини. Наразі людей із небезпечних зон Help People доправляє з Херсона, звідти – до Миколаєва, Одеси та Кривого Рогу. Команді потрібна фінансова допомога на пальне, обслуговування евакуаційних автомобілів, гуманітарну допомогу людям.

Донати: 5168 7520 0276 5165

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/23YJGwbn2h

Ukrainian FireFighters Foundation – благодійний проєкт підтримки українських пожежників, рятувальників та саперів, збирає кошти на мотопомпи для відкачування брудної води.

Підтримати фінансово:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8uisU1VrQv

Інші реквезити для донатів за посиланням: https://uk.firefighters.com.ua/

В Одесі збирають допомогу для людей, які були вимушені евакуюватися з Херсонщини через підрив російською армією Каховської ГЕС. Потрібен одяг та інші речі.

Філіали міського гуманітарного центру є в усіх районах Одеси за адресами:

вул. Рішельєвська, 18, школа 117,

Люстдорфська дорога, 33, школа № 27,

сквер Георгія Гамова, 3;

Одеська народна церква, вул. Махачкалинська, 4;

Одеський ліцей № 22.

Шелтер БФ "Помагаєм" у передмісті Дніпра пропонує людям з тваринами, хто знаходиться в зоні підтоплення, безкоштовний притулок.

Номер шелтеру: 068 607 3018

Записатися на безкоштовну евакуацію: 050-083-9874

Також волонтерські групи вирушили до Херсонщіни з гуманітарним вантажем та працюватиме на місці кілька діб. Що зараз найбільше потрібно в постраждалих регіонах?

Питна вода, фільтри для води та пігулки для очищення.

Все для гігієни: вологі серветки, паперові рушники, підгузники, одноразовий посуд, пакети для сміття.

Рятувальникам потрібні човни, підвісні мотори для човнів, рятувальні жилети.

Для тварин – у великій кількості переноски та клітки, корми.

Приносити вищеперераховане можна з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 до гуманітарного хабу на Троїцькій, 15/3 (у дворі за рестораном "Суліко").

Підтримати фінансово: https://pomogaem.com.ua/help/3516-kakhovskaia-tragedyia-preodoleem-vmeste.html

Допомогти тваринам

Команда UAnimals вирушила до Херсонщини для порятунку тварин. Також UAnimals підтримують звʼязок із притулками та реабілітаційними центрами.

Підтримати їхню місію фінансово, можна задонатити на банку: https://send.monobank.ua/jar/6Ji4HFR2W9

Команда волонерів з "Порятунок тварин Харків" організовала місію на Херсонщину для порятунку тварин.

Волонтери формують заявки на евакуацію тварин з Херсонщини за номером: 0990416703

Якщо у вас є можливість надати тимчасовий прихисток тваринам Херсона, зв’яжіться за номером: 0954788878

Допомогти фінансово в здійсненні евакуаційного виїзду:

ПриватБанк: 4246 0010 0389 8081 Шпак Галина

Монобанк: 5375 4114 1629 5207 Шпак Галина

PayPal: [email protected]

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCgZd8Ad

Команда ЗооПатруля вирушила з місією на Херсонщіну для порятунку тварин. Підтримати команду можна донатом або фізично принести корм до клінік Zoopatrul Clinic в Києві, за адресами:

Верхній Вал, 40, +38068 066 36 28 (графік роботи: 24/7);

Оболонська Набережна, 11, +38099 566 79 96 (Пн-Нд: 9:00 - 20:00).

Підтримати фінансово:

PayPal [email protected]

Patreon ZooPatrul Ukraine

UAH cards:

Privat: 5169330524257703

ГО "ЗООПАТРУЛЬ УКРАЇНА"

Mono: 5375414132435719

REVNYUK DMYTRO

Важливо! Наразі команда також шукає перетримку для тварин.

ФОРМА РЕЄЄСТРАЦІЇ: https://cutt.ly/Iww8rZsq

БФ "Київські хвостики" разом із фондом Ukrainian Army Aid Foundation “Vivakot” виїхали на Херсонщину евакуювати тварин.

Якщо ви готові взяти когось тимчасово собі, пишіть у директ або телефонуйте +380962201858

Допомога тваринам, яких вдасться врятувати: https://kyivtails.com/donate/

Збір на евакуацію тварин з підтоплених регіонів на картку: 5375 4114 0614 6907

Для іноземним валют: https://en.kyivtails.com/donate

ГО Help animals також займається евакуацією тварин. Наразі команда потребує підтримки.

Реквізити:

‌Картка mono: 4441114453947408

‌Iban UA873220010000026206308016283

‌Nika krayushkina

Притулок Cats On Mars готовий прийняти котиків та збирає донати на підтримку діяльності.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/Nq2PRsU6B

Монобанк: 5375 4114 1636 7451

ПриватБанк: 4731 2196 1908 8259

Paypal: [email protected]

Оформити щомісячну підписку на Patreon: https://www.patreon.com/catsonmars_ukraine

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