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Як допомогти Херсонщині: благодійні фонди, які займаються евакуацією місцевих мешканців та тварин
Delo.ua зібрало список благодійних фондів та організацій, які допомагають з евакуацією місцевих мешканців Херсонщини та тварин.
Як евакуюватись з Херсонщини та підтримати волонтерів
Для евакуації можна звернутися до рятувальників та правоохоронців за номерами 101 та 102.
Благодійний фонд “Восток SOS” організовує безоплатну централізовану та адресну евакуацію, зокрема й із подальшим розселенням у шелтери для представників маломобільних груп населення. Волонтери допомагають виїхати й самотнім, родинам, людям з інвалідністю, представникам маломобільних груп населення, особам із дітьми та тваринами.
Записатися можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Отримати консультацію та записатися на евакуацію можна й у месенджерах:
- +38 099 710 48 72 (Viber);
- +38 096 108 60 48 (Telegram).
Підтримати волонтерів фінансово:
Одержувач: Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток-СОС"
Код ЄДРПОУ: 39764400
IBAN: UA893005280000026007455028483
Призначення платежу: Благодійний внесок
PayPal: [email protected]
Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/83yyUuVwz2
UAH: 5375411206358702
EUR: 5168745021611964
USD: 5168745031323527
Благодійний фонд Rescue Now організував гуманітарну місію та планує допомагати евакуювати людей та тварин.
Гаряча лінія: 050 752 41 20
Або пишіть в Instagram: https://www.instagram.com/rescue.now/
Підтримати місію Rescue Now можна донатом за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/AZxC3NNN4G
Організація FIGHT FOR RIGHT евакуює людей з інвалідністю та тварин з Херсонщини.
Гаряча лінія: 0 800 30 66 33
Пошта: [email protected]
БФ Help People організував безкоштовні евакуаційні рейси з Херсонщини. Наразі людей із небезпечних зон Help People доправляє з Херсона, звідти – до Миколаєва, Одеси та Кривого Рогу. Команді потрібна фінансова допомога на пальне, обслуговування евакуаційних автомобілів, гуманітарну допомогу людям.
Донати: 5168 7520 0276 5165
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/23YJGwbn2h
Ukrainian FireFighters Foundation – благодійний проєкт підтримки українських пожежників, рятувальників та саперів, збирає кошти на мотопомпи для відкачування брудної води.
Підтримати фінансово:
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8uisU1VrQv
Інші реквезити для донатів за посиланням: https://uk.firefighters.com.ua/
В Одесі збирають допомогу для людей, які були вимушені евакуюватися з Херсонщини через підрив російською армією Каховської ГЕС. Потрібен одяг та інші речі.
Філіали міського гуманітарного центру є в усіх районах Одеси за адресами:
- вул. Рішельєвська, 18, школа 117,
- Люстдорфська дорога, 33, школа № 27,
- сквер Георгія Гамова, 3;
- Одеська народна церква, вул. Махачкалинська, 4;
- Одеський ліцей № 22.
Шелтер БФ "Помагаєм" у передмісті Дніпра пропонує людям з тваринами, хто знаходиться в зоні підтоплення, безкоштовний притулок.
Номер шелтеру: 068 607 3018
Записатися на безкоштовну евакуацію: 050-083-9874
Також волонтерські групи вирушили до Херсонщіни з гуманітарним вантажем та працюватиме на місці кілька діб. Що зараз найбільше потрібно в постраждалих регіонах?
- Питна вода, фільтри для води та пігулки для очищення.
- Все для гігієни: вологі серветки, паперові рушники, підгузники, одноразовий посуд, пакети для сміття.
- Рятувальникам потрібні човни, підвісні мотори для човнів, рятувальні жилети.
- Для тварин – у великій кількості переноски та клітки, корми.
Приносити вищеперераховане можна з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 до гуманітарного хабу на Троїцькій, 15/3 (у дворі за рестораном "Суліко").
Підтримати фінансово: https://pomogaem.com.ua/help/3516-kakhovskaia-tragedyia-preodoleem-vmeste.html
Допомогти тваринам
Команда UAnimals вирушила до Херсонщини для порятунку тварин. Також UAnimals підтримують звʼязок із притулками та реабілітаційними центрами.
Підтримати їхню місію фінансово, можна задонатити на банку: https://send.monobank.ua/jar/6Ji4HFR2W9
Команда волонерів з "Порятунок тварин Харків" організовала місію на Херсонщину для порятунку тварин.
- Волонтери формують заявки на евакуацію тварин з Херсонщини за номером: 0990416703
- Якщо у вас є можливість надати тимчасовий прихисток тваринам Херсона, зв’яжіться за номером: 0954788878
Допомогти фінансово в здійсненні евакуаційного виїзду:
ПриватБанк: 4246 0010 0389 8081 Шпак Галина
Монобанк: 5375 4114 1629 5207 Шпак Галина
PayPal: [email protected]
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCgZd8Ad
Команда ЗооПатруля вирушила з місією на Херсонщіну для порятунку тварин. Підтримати команду можна донатом або фізично принести корм до клінік Zoopatrul Clinic в Києві, за адресами:
- Верхній Вал, 40, +38068 066 36 28 (графік роботи: 24/7);
- Оболонська Набережна, 11, +38099 566 79 96 (Пн-Нд: 9:00 - 20:00).
Підтримати фінансово:
PayPal [email protected]
Patreon ZooPatrul Ukraine
UAH cards:
Privat: 5169330524257703
ГО "ЗООПАТРУЛЬ УКРАЇНА"
Mono: 5375414132435719
REVNYUK DMYTRO
Важливо! Наразі команда також шукає перетримку для тварин.
ФОРМА РЕЄЄСТРАЦІЇ: https://cutt.ly/Iww8rZsq
БФ "Київські хвостики" разом із фондом Ukrainian Army Aid Foundation “Vivakot” виїхали на Херсонщину евакуювати тварин.
- Якщо ви готові взяти когось тимчасово собі, пишіть у директ або телефонуйте +380962201858
- Допомога тваринам, яких вдасться врятувати: https://kyivtails.com/donate/
- Збір на евакуацію тварин з підтоплених регіонів на картку: 5375 4114 0614 6907
- Для іноземним валют: https://en.kyivtails.com/donate
ГО Help animals також займається евакуацією тварин. Наразі команда потребує підтримки.
Реквізити:
Картка mono: 4441114453947408
Iban UA873220010000026206308016283
Nika krayushkina
Притулок Cats On Mars готовий прийняти котиків та збирає донати на підтримку діяльності.
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/Nq2PRsU6B
Монобанк: 5375 4114 1636 7451
ПриватБанк: 4731 2196 1908 8259
Paypal: [email protected]
Оформити щомісячну підписку на Patreon: https://www.patreon.com/catsonmars_ukraine
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