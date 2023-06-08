Россияне обстреляли районы эвакуации людей в Херсоне (ФОТО/ВИДЕО)

Оккупационные войска 8 июня во время спасения людей, пострадавших от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, начали обстреливать места эвакуации в Херсоне.

Об этом сообщила Херсонская ОВА и украинский медиа-проект "Ґрати" .

"Россияне обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям и центральной части города", - рассказал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Журналист попал под обстрел. По его информации, оккупанты обстреляли район Корабельной площади в Херсоне во время эвакуации жителей затопленных районов.

После обстрела эвакуацию в этом районе приостановили. Сотрудники ГСЧС, жители и журналисты на месте пытаются укрыться от обстрелов. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, по состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров. В области идет ликвидация последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, на место прибыл президент Владимир Зеленский.

С начала эвакуации оккупанты мешают спасать людей, обстреливая жилые кварталы.