Помощь и ликвидация последствий взрыва Каховской ГЭС: UNITED24 и monobank открыли сбор на нужды ГСЧС

Глобальная инициатива по поддержке Украины UNITED24 и monobank открыли сбор средств для спасателей, работающих в зоне, пострадавшей в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Кроме ГСЧС средства собирают для других служб, работающих над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Все собранные средства будут направлены на закупку оборудования и техники для проведения спасательных операций в регионе. Часть денег придержатся для финансирования преодоления последствий трагедии, которые откроются, когда вода отступит.

Сбор продлится до вечера воскресенья, 11 июня. Если раньше в подобных собраниях могли разыгрывать некоторые вещи, то в этот раз сбор не предусматривает "призов". Для сбора денег monobank создал "банку" .

"Нет слов, чтобы описать чувства, которые мы все испытываем к врагу. Удивляет ли их террор? Конечно, нет. Они давно перестали ассоциироваться с людьми - да, биосусор. А вот что меня удивляет каждый раз - это наши люди. щедрые и единственные в своей любви к Украине и ненависти к врагу. Давайте поможем! Наш фронт — донаты и поддержка ВСУ и тех, кому тяжело", — сказал Гороховский.