Евросоюз направил Украине помощь из-за подрыва ГЭС

Разрушение дамбы Новая Каховка в Украине привело к разрушительным гуманитарным и экологическим последствиям. Пока идет эвакуация пострадавшего населения, Украина обратилась к международной помощи ЕС в виде оборудования и техники для оказания помощи.

На сайте Европейской Комиссии появилась информация о том, что ЕС уже направляет помощь Украине.

Первыми откликнулись Германия, Австрия и Литва. Германия передала 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия – 20 емкостей для воды и 10 грязевых насосов. Кроме того, Литва и Германия также предоставят оборудование для убежища, включая палатки, кровати и одеяла.

В сообщении говорится, что центр реагирования ЕС готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе новых нужд. В то же время, гуманитарное представительство ЕС в Украине координирует работу со своими гуманитарными партнерами, чтобы быстро реагировать на потребности пострадавших от наводнений, в частности предоставляя продовольственную помощь и питьевую воду.

В Европейской комиссии подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. После начала полномасштабной войны бюджет ЕС был полностью мобилизован для поддержки Украины и принимающих беженцев государств-членов Евросоюза, однако его доступность исчерпана.

Комиссия оценит будущую поддержку Украины в контексте предстоящего пересмотра ее долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.