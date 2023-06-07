Євросоюз направив Україні допомогу через підрив ГЕС

Руйнування дамби Нова Каховка в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. Поки триває евакуація постраждалого населення, Україна звернулася до міжнародної допомоги ЄС у вигляді обладнання та техніки для надання допомоги.

На сайті Європейської Комісії з'явилася інформація, що ЄС уже направляє допомогу Україні.

Першими відгукнулися Німеччини, Австрія та Литва. Німеччина передала 5000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія – 20 ємностей для води та 10 грязьових насосів. Крім того, Литва та Німеччина також нададуть обладнання для притулку, включаючи намети, ліжка та ковдри.

У повідомленні йдеться, що центр реагування ЄС готовий координувати подальшу допомогу Україні на основі нових потреб. У той же час гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду.

В Європейській комісії наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Після початку повномаштабної війни бюджет ЄС був повністю мобілізований для підтримки України та держав-членів Євросоюзу, які приймають біженців, однак його доступність вичерпана.

Комісія оцінить майбутню підтримку України в контексті майбутнього перегляду її довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.

Раніше Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.