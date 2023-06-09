Оккупанты 16 раз обстреляли пограничные Сумщины, есть раненый

По состоянию на вечер 9 июня, россияне совершили по приграничным общинам Сумской области 16 обстрелов. Всего в регионе было зафиксировано 133 взрыва.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Во вражеский огонь попали Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская и Великописаревская общины.

Больше всего пострадали Белопольская и Краснопольская общины. По Белопольской враг бил из минометов, артиллерии и совершил обстрел из АГС. За день в общине зафиксировали 69 взрывов.

По Краснопольской общине оккупанты нанесли артиллерийский и минометный обстрел, что повлекло за собой 36 взрывов.

Юношеская община попала под артобстрел из САУ. В результате обстрела ранен местный житель, поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, гараж.

Новослободскую и Миропольскую общину оккупанты накрыли из минометов и вызвали 7 и 4 взрыва соответственно. Великописаревское общество попало под артобстрел и обстрел из миномета. На Шалыгинское общество россияне сбросили 3 мины.

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Сумскую область. Ночью и утром 8 июня атаковал пограничные дронами и избивал по общинам из минометов.