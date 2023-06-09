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Захватчики обстреляли больницу в Запорожской области: двое погибших
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. 9 июня россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. На данный момент известно о двух погибших.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике", - отметил он.
По его словам, еще два человека получили раненияПодписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в течение суток 9 июня враг совершил 97 обстрелов 21 населенного пункта Запорожской области.
За сутки добавилось еще 24 разрушенных объекта жилого фонда.