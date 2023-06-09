Захватчики обстреляли больницу в Запорожской области: двое погибших

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. 9 июня россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. На данный момент известно о двух погибших.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике", - отметил он.

По его словам, еще два человека получили ранения

Напомним, в течение суток 9 июня враг совершил 97 обстрелов 21 населенного пункта Запорожской области.

За сутки добавилось еще 24 разрушенных объекта жилого фонда.