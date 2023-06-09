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Оккупанты снова обстреляли Херсон во время эвакуации: пострадали три человека
Российские оккупанты к вечеру 9 июня обстреляли Херсон во время проведения эвакуационных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, обстрел произошел около 17:40. В результате российской атаки травмированы три человека, среди которых – несовершеннолетняя девушка.
Враг повредил объекты гражданской инфраструктуры.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, накануне захватчики обстреляли Корабельную площадь в Херсоне , где собирались люди во время эвакуации. Тогда войска РФ ранили девятерых человек, в том числе двух работников ГСЧС, полицейского, врача и волонтера из Германии.
В целом в течение суток 8 июня оккупанты 44 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии в регионе погибли два человека, а 17 получили ранения.