Россияне обстреляли Донецкую область: один человек погиб

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. Так, за сутки 8 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли из "Градов" Новоукраинку.

На Донецком направлении в результате обстрелов в Максимильяновке один человек погиб и еще четверо получили ранения. Также под обстрелами была Кураховская и Очеретинская громады.

На Горловском направлении в Торецке в результате вражеских обстрелов ранены два человека, повреждены шесть домов, шесть объектов инфраструктуры и админздание. В Часовоярской громаде повреждены три дома. В Соледарской - разрушен один дом и повреждены еще четыре.

На Лисичанском направлении в Звановке из-за обстрелов уничтожены четыре дома. Зафиксировано 13 обстрелов Лиманской громады.

"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще семь", - отметил Кириленко.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что из города Украинск будут принудительно эвакуировать детей. Он напомнил, что в результате российского обстрела города 7 июня погиб, в частности, четырехлетний мальчик. Еще четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет получили ранения разной степени тяжести.