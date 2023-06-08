Эвакуация в Донецкой области. Детей будут принудительно вывозить из еще одного города

Из города Украинск Донецкой области будут принудительно эвакуировать детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что в результате российского обстрела города 7 июня погиб, в частности, четырехлетний мальчик. Еще четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет получили ранения разной степени тяжести.

В эфире общенационального марафона Кириленко сказал:

"По городу Украинск будет принято дополнительное решение. Я не исключаю, что будет применена эвакуация детей прежде всего, в том числе – принудительным способом, потому что мы видим, как ведет себя оккупант".

Напомним, в марте правительство Украины приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Таким образом несовершеннолетних вывозили, в частности, из Бахмута и Авдеевки.

Недавно принудительная эвакуация детей была объявлена еще в семи населенных пунктах Донецкой области. Речь шла о городе Зализное, поселках Нью-Йорк и Пивничное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка и Подольск.