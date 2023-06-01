Принудительная эвакуация. Еще из 7 населенных пунктов в Донецкой области вывезут детей

В Донецкой области в семи населенных пунктах, где ситуация остается критической, объявили принудительную эвакуацию детей. Всего планируется вывести 239 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, 1 июня под председательством вице-премьера Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Члены штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации.

Принудительная эвакуация детей будет проведена в городе Зализное, поселках Нью-Йорк и Пивничное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным жильем, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - говорится в сообщении.

По вопросам эвакуации из Донецкой области можно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же писать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, правительство в марте приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. В частности, в Бахмуте Донецкой области на тот момент находились около 5 тысяч человек, в том числе 37 детей. Некоторые родители отказывались покидать город, однако правоохранителям удается постепенно вывозить детей в более безопасные места.