Кабмин утвердил порядок эвакуации и возвращения в места проживания детей без родителей

Кабинет министров утвердил порядок временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в различные учреждения на круглосуточное пребывание, и их возвращения в место жительства или пребывания, а в случае выезда за пределы Украины - возвращения в Украину.

Об этом сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, являющееся разработчиком проекта соответствующего постановления. Кабмин также поручил областным администрациям уже принять меры для эвакуации детей в соответствии с новым порядком.

Отмечается, что возвращение статусных детей (в случае выезда их за пределы Украины – возвращение их на Родину) будет происходить в соответствии с четким планом, разрабатываемым на основании формы, утвержденной совместным приказом Министерства социальной политики, Минреинтеграции и Министерства внутренних дел.

Для каждого факта возвращения будет составлен индивидуальный план со сроками и ответственными исполнителями. Также по результатам изучения вопроса о возвращении будет составлен акт о соответствии здания учреждения всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми. Упомянутый план и акт будут обязательными составляющими при принятии решения о возвращении.

Кроме того, решения областных военных администраций о возвращении детей будут согласовываться с Национальной социальной сервисной службой. Все же спорные вопросы, возникающие в связи с эвакуацией или возвращением в Украину детей, будут решаться на заседаниях Координационного штаба по защите прав ребенка в условиях военного положения.

В свою очередь, правительство также определило механизм возвращения по месту постоянного проживания ребенка, который после введения военного положения выехал из Украины вместе с опекуном, попечителем, приемными родителями, родителями-воспитателями (или одним из них) или патронатным воспитателем. Соответствующие изменения внесены в порядок осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка.

Кабмин урегулировал и вопросы устройства детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, временно эвакуированных из соответствующих учреждений за пределы Украины, в приемные семьи и детские дома семейного типа и возвращения таких детей в Украину.

Также урегулирован вопрос усыновления таких детей гражданами Украины, проживающими в Украине, и усыновления в одну семью братьев и сестер, разделенных во время временной эвакуации одного из них за пределы Украины. Кроме этого, Кабмин разрешил иностранцам, состоящим в браке с гражданами Украины, усыновить ребенка своего супруга во время военного положения.

Предусмотрено и взятие детей на учет по усыновлению в случаях, когда служба по делам детей не осуществляет своих полномочий или не имеет доступа к Единой базе данных о детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, и семьях потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей и так далее.

Соответствующие изменения внесены в порядок осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка; в положение о приемной семье; положение о детском доме семейного типа; а также в порядок деятельности по усыновлению и надзору за соблюдением прав усыновленных детей.

Кроме того, правительство расширило права на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, с территории Донецкой и Луганской областей до территории всей Украины для получения бесплатного питания, а в будущем и для возможности получить компенсации от РФ. Такие изменения внесены в порядок предоставления ребенку указанного статуса.