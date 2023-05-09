В Украине проведут эксперимент по оплате лагерям отдыха за прием детей из пострадавших от войны областей

Кабинет министров одобрил реализацию в течение 2023 года экспериментального проекта по организации оздоровления и отдыха в детских лагерях детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, по принципу "деньги ходят за ребенком".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин согласовал на заседании 9 мая.

Утвержден порядок реализации проекта и порядок использования средств госбюджета для организации такого оздоровления и отдыха детей. В частности, речь идет об отдыхе в учреждениях оздоровления и отдыха детей в карпатском регионе, а также в учреждениях госпредприятий "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия".

"Вводим принцип "деньги ходят за ребенком", то есть детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства за отдых каждого ребенка. В свою очередь дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать", - прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль .

Такой подход будет введен для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, зарегистрированных в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как сообщают в правительстве, всего в этом году планируется охватить услугами по оздоровлению и отдыху 25 тысяч детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Напомним также, что на заседании 9 мая Кабмин одобрил образование центров поддержки гражданских лиц при обладминистрациях, которые будут оказывать поддержку и сопровождение населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта, в частности, внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.