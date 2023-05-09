В Україні проведуть експеримент з оплати таборам відпочинку за прийом дітей з постраждалих від війни областей

Кабінет міністрів схвалив реалізацію протягом 2023 року експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку в дитячих таборах дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію Міністерства соціальної політики Кабмін погодив на засіданні 9 травня.

Затверджено порядок реалізації проекту та порядок використання коштів держбюджету для організації такого оздоровлення і відпочинку дітей. Зокрема, йдеться про відпочинок у закладах оздоровлення та відпочинку дітей у карпатському регіоні, а також в закладах держпідприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія".

"Запроваджуємо принцип "гроші ходять за дитиною", тобто дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу, діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Такий підхід буде запроваджений для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Як повідомляють в уряді, загалом цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Нагадаємо також, що на засіданні 9 травня Кабмін схвалив утворення центрів підтримки цивільних при обладміністраціях, які надаватимуть підтримку та супровід населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.