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Кабмін схвалив утворення центрів підтримки цивільних при ОВА
Кабінет міністрів на засіданні 9 травня затвердив типове положення про координаційний центр підтримки цивільного населення при обласних адміністраціях та в Києві.
Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, що є ініціатором нововведення.
Регіональній владі Кабмін рекомендував утворити такі центри до 1 липня та затвердити положення про ці центри з урахуванням типового положення. При цьому органам місцевого самоврядування також рекомендовано, але без визначення дедлайну, утворити такі центри й затвердити положення про них.
Як вказують в Мінреінтеграції, ці центри надаватимуть підтримку та супровід населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Діяльність координаційних центрів буде спрямована на вирішення питань соціального захисту, в тому числі забезпечення житлом і сприяння зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.
Нагадаємо також, що у квітні, анонсуючи створення при ОВА консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, в Мінреінтеграції також повідомляли про ідею створити ради ВПО як органи самоорганізації внутрішніх переселенців.