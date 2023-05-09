Кабмин одобрил создание центров поддержки гражданских при ОВА

Кабинет министров на заседании 9 мая утвердил типовое положение о координационном центре поддержки гражданского населения при областных администрациях и Киеве.

Об этом сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, являющееся инициатором нововведения.

Региональным властям Кабмин рекомендовал создать такие центры до 1 июля и утвердить положения об этих центрах с учетом типового положения. При этом органам местного самоуправления также рекомендовано, но без определения дедлайна, создать такие центры и утвердить положения о них.

Как указывают в Минреинтеграции, эти центры будут оказывать поддержку и сопровождение населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта, в частности, внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

Деятельность координационных центров будет направлена на решение вопросов социальной защиты, в том числе обеспечение жильем и содействие занятости пострадавшего населения, оказание психосоциальной, медицинской и правовой помощи.

Напомним также, что в апреле, анонсируя создание при ОВА консультативно-координационных центров по поддержке населения, в Минреинтеграции также сообщали об идее создать советы ВПЛ как органы самоорганизации внутренних переселенцев.